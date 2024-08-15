Okul çantası ne kadara doluyor? Kırtasiyede fiyatlar yüzde yüz arttı

Okulların açılmasına bir ay kala veliler de alışveriş yapmaya başladı. Fiyatlarda yüzde yetmişe varan bir artış dikkat çekiyor. Bu yıl sadece bir okul çantası bin liraya mal oldu, oysa geçen yıl bin liraydı.

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Okul çantası ne kadara doluyor? Kırtasiyede fiyatlar yüzde yüz arttı

Yeni eğitim öğretim yılına bir aydan kısa bir süre kalırken, veliler kırtasiye almaya başladı.

Sırt çantası, kalem kutusu, suluk, defter derken çok sayıda malzemeyi sıralıyor. Kırtasiye almak isteyen veliler indirimli fiyatlarla karşılaşıyor.

Geçen yıl bir okul çantasının fiyatı yaklaşık bin liraya ulaşmıştı. Bununla birlikte, bu yıl bir sırt çantasının fiyatı bin lira.

Yüzde 70'lik Fiyat Artışı Var

Kırtasiyeci Ebuzer Sayar, zamlarla ilgili olarak, "Hem yerli üretim açısından hem de ithal olarak düşünürsek 30 ila 60 hatta 70 e varan kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışlarına rastlıyoruz" dedi.

Fiyatların artmasından şikayet eden bir veli, "Geçen sene iki çocuğuma kırtasiye için yaklaşık on beş bin dolar ödemiştim, şu an bir çocuğumun kırtasiye ücretine yaklaşık on beş bin dolar düşünüyorum" dedi.

Bir diğer veli ise, "Geçen seneye göre fiyatlar baya bir yükselmiş devletten ricamız KDV değerlerini indirmeleri velilere yardımcı olmalarını rica ediyoruz" dedi.

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Bir ilkokul öğrencisi için bir çanta yapacağız ve en temel şeyleri koyacağız. Sırt çantası bin lira, ürünlerin vazgeçilmezlerinden biri.

İlkokul öğrencisi olduğu için çok sayıda deftere ihtiyacı var. 4 defter ve 5 kalemle birlikte 600 lira.

Aralarından en uygununu beslenme çantası olarak seçtik. Fiyatı yaklaşık 300 lira.

Bir kalem kutusu da gereklidir. 250 lira olan en uygun fiyatlı seçeneği de seçtik.

Bizim sırt çantamız yaklaşık iki bin liraya ulaştı.

Geçen yıl, kalem kutusu 65 liradan ve sırt çantası ortalama 500 liradan satılıyordu.

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