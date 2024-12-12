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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ilginç görüntüler: 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu!

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ilginç görüntüler: Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar yaklaşık 31 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ilginç görüntüler: 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu!
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ilginç görüntüler: Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar yaklaşık 31 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ilginç görüntüler: 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu!

Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

İzmir'den Macaristan'a yük taşıyan tır şoförü Yüksel Atakan, AA muhabirine tır sırasının her geçen süre arttığını söyledi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ilginç görüntüler: 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu!

Dün öğlenden bu yana kuyrukta beklediğini belirten Atakan, "Bugün de geçebileceğimi tahmin etmiyorum. Kuyrukta su yok, ekmek yok, tuvalet yok, ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz." dedi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ilginç görüntüler: 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu!

Aynı güzergaha yük taşıyan tır şoförü Mustafa Kıyak ise kuyrukta ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için şoförlerin zorlandığını kaydetti.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ilginç görüntüler: 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu!

Uzayan kuyrukta 1000'in üzerinde tır sürücüsü sıranın kendisine gelmesini beklemeye devam ediyor.

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Kaynak:AA

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