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  3. Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar...

Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar...

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Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar...
Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar...
Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar... 1 19

Türkiye'nin her yerinde kullanılabilecek olan Türkiye Kart için geri sayım başladı. Peki Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Ulaşım, temassız ödeme, indirim kolaylığı mı var? Türkiye Kart'ın özellikleri neler? İşte son gelişmeler...

Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar... 2 29

Türkiye Kart, 2024 yılında yılında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan bir projedir. Türkiye Kart, 81 ilde geçerli olacak ulaşımda vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacak.

Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar... 3 39

Bu kapsamda vatandaşlar, Türkiye Kart'ın özelliklerini ve nerelerde kullanılabileceğini araştırıyor. Peki Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart'ın özellikleri neler?

Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar... 4 49

TÜRKİYE KART KULLANIMA SUNULUYOR

Türkiye'de birçok ilde geçerli olacak olan Türkiye Kart, vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlamayı hedefliyor.

Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar... 5 59

Türkiye Kart, tüm belediyelerin kurum/kuruluşların ulaşım araçlarında kullanılacak tek kart türü olacak. Türkiye Kart sadece ulaşımda değil, her türlü finansal işlemde de kullanılabilecek.

Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar... 6 69

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "2025 yılında Türkiye Kart'ı 18 ilde devreye geçireceğiz. ifadelerini kullandı.

Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar... 7 79

TÜRKİYE KART'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye Kart'ın özellikleri şunlardır:

Türkiye'deki tüm üniversitelerin öğrencileri tarafından kullanılabilir.

Kart, yurtiçi ve yurtdışında öğrenci indirimlerinden faydalanmak için kullanılabilir.

Kart, temassız ödeme özelliğine sahiptir.

Kart, kaybolması veya çalınması durumunda iptal edilebilir.

Türkiye Kart'a başvurmak için, öğrenci kimliğinizin ve bir adet vesikalık fotoğrafınızın olması gerekmektedir. Başvuruyu, üniversitenizin öğrenci işlerine veya Türkiye Kart web sitesinden yapabilirsiniz.

Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar... 8 89

Kartın avantajları:

Türkiye Kart'ın avantajları şunlardır:

Öğrencilere, yurtiçi ve yurtdışında öğrenci indirimlerinden faydalanma imkanı sağlar.

Öğrencilerin, öğrenci kimliklerini taşımalarına gerek kalmadan indirimlerden faydalanmalarını sağlar.

Öğrencilerin, kartlarını temassız ödeme özelliğiyle kullanabilmelerini sağlar.

Öğrencilerin, kartlarını kaybolması veya çalınması durumunda iptal edebilmelerini sağlar.

Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar... 9 99

Türkiye Kart, Türkiye'deki öğrencilerin daha kolay ve rahat bir şekilde öğrenci indirimlerinden faydalanmalarını sağlayan önemli bir uygulamadır.

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