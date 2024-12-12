Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar...

Türkiye'nin her yerinde kullanılabilecek olan Türkiye Kart için geri sayım başladı. Peki Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Ulaşım, temassız ödeme, indirim kolaylığı mı var? Türkiye Kart'ın özellikleri neler? İşte son gelişmeler...