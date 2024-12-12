Türkiye Kart geliyor: 81 ilde geçerli olacak, peki avantajları ve kolaylıkları nelerdir? İşte detaylar...

TÜRKİYE KART'IN ÖZELLİKLERİ NELER?
Türkiye Kart'ın özellikleri şunlardır:
Türkiye'deki tüm üniversitelerin öğrencileri tarafından kullanılabilir.
Kart, yurtiçi ve yurtdışında öğrenci indirimlerinden faydalanmak için kullanılabilir.
Kart, temassız ödeme özelliğine sahiptir.
Kart, kaybolması veya çalınması durumunda iptal edilebilir.
Türkiye Kart'a başvurmak için, öğrenci kimliğinizin ve bir adet vesikalık fotoğrafınızın olması gerekmektedir. Başvuruyu, üniversitenizin öğrenci işlerine veya Türkiye Kart web sitesinden yapabilirsiniz.