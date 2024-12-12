1,5 milyon lira faizsiz kredi! İşte son başvuru tarihi...

KOSGEB'in girişimcilere yönelik faizsiz kredi kampanyası devam ediyor. 1 Aralık'ta başlayan başvurular 31 Aralık tarihinde sona erecek. Başvuru sonucunda girişimcilere 1,5 milyon liraya kadar destek sağlanacak.
KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla bu yıl güncellenen Girişimci Destek Programı, İş Geliştirme Desteği’nde 2024 yılı 1. ve 2. Dönem başvuru süreçleri tamamlandı. Destek almaya hak kazanan girişimcilerin destek süreçleri başladı. 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. Dönem başvuruları ise 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
ÜST LİMİT 2 MİLYON LİRA
2024-2028 stratejileri doğrultusunda KOSGEB, Girişimci Destek Programı üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkardı. 2024 yılı 1. dönem başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşirken, 2. dönem başvuruları ise 1 – 30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşti.
İŞ GELİŞTİRMEYE 1,5 MİLYON LİRA DESTEK
İş Geliştirme Desteği kapsamında 2024 yılı 1. başvuru döneminde 521 projeye 715 milyon TL, 2. dönemde ise 543 projeye 766 milyon TL olmak üzere, ilk iki dönemde toplamda Bin 64 projeye 1 milyar 481 milyon TL tutarında destek sağlandı.
HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?
"İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.
DESTEKLENECEK GİDERLER
Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.
FAİZ VE KOMİSYON YOK
Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.