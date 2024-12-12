1,5 milyon lira faizsiz kredi! İşte son başvuru tarihi...

İŞ GELİŞTİRMEYE 1,5 MİLYON LİRA DESTEK

İş Geliştirme Desteği kapsamında 2024 yılı 1. başvuru döneminde 521 projeye 715 milyon TL, 2. dönemde ise 543 projeye 766 milyon TL olmak üzere, ilk iki dönemde toplamda Bin 64 projeye 1 milyar 481 milyon TL tutarında destek sağlandı.