Ev almak isteyen Mert Başaran'a kulak versin! 2-3 seneye bu fiyatlar kalmayacak

Türkiye'de en hızlı pahalılaşan sektörlerden biri olan konut sektörü, uzman isim Mert Başaran tarafından ele alındı. Mert Başaran, konut almayı düşünen insanlara önemli bir uyarı verdi.

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Ev almak isteyen Mert Başaran'a kulak versin! 2-3 seneye bu fiyatlar kalmayacak

Bir süredir artan emlak piyasasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan evler, piyasayı biraz olsun dengeye sokmayı başardı. Ancak konut piyasasında yeterli düşüşün olmadığı durumlarda ev almak isteyenlerin de kafası karışmaya başladı. Yatırım ve Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, ev alacaklara seslenen uzmanlardan biri olarak ilginç bir ifade kullandı. Mert Başaran, konut alımına ilişkin önemli bir uyarı da yaptı ve enflasyona ilişkin önemli ifadeler de kullandı.

"Ev almak isteyen elini çabuk tutsun"

Bir televizyon programında konut sektörüne ilişkin konuşan bir uzman isim, artan maliyet nedeniyle alıcıların aradıkları uygun evleri bulamadığını söyledi. Bu ay için 2 ila 3 milyon TL arasında değişen evlerin "alınabilir ev" olduğunu belirten Mert Başaran, inşaat şirketlerinin bu tür evleri tercih etmediğini söyledi.

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Konut almak için fırsat arayanlara da hitap eden Mert Başaran, yarından önce konut almak için en uygun zaman olduğunu belirtti. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, bugün satın alınamayan bir konutun birkaç yıl içinde ulaşılamayacak fiyatlara yükseleceğine dikkat çeken uzman isim, buna neden olan inşaat maliyetlerinin artması olduğunu belirtti.

Konut piyasası enflasyona göre ucuz kalıyor

Mert Başaran, Selçuk Geçer tarafından daha önce belirtildiği gibi, "konut piyasasının enflasyona göre uygun kaldığını" hatırlatan bir isim oldu. Konuyla ilgili olarak Mert Başaran, "İnsanlar bugün alamadıkları konutları 2-3 sene sonra hiç alamayacaklar" dedi. Armudun sapı, üzümün çöpü demeden herkes bunu satın alabilir. Konut almak isteyenlere, "Mülk her zaman mülktür" dedi.

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