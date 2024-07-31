Hakan Fidan, “Değerli kardeşim” diye mesajını paylaştı: Şehit Haniye’yi unutmadı…

Orta Doğu’da gerilimin büyük ölçüde tırmanıyor., Haniye'nin Tahran’da şehit edilmesi olayları daha da büyüttü. İsrail'in Beyrut'ta üst düzey bir Hizbullah komutanını öldürmesi büyük yankı uyandırdı.

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Hakan Fidan, “Değerli kardeşim” diye mesajını paylaştı: Şehit Haniye’yi unutmadı…

Hamas'ın siyasi şefi İsmail Haniye, Tahran'da suikasta uğradı, Hamas ve İran Dışişleri Bakanlığı Çarşamba sabahı, Orta Doğu çatışmasında önemli bir artışa işaret etti. İran’ın misilleme yapmak zorunda hissedip etmeyeceği konusunda korkulara yol açtı.

Diğer yandan Türkiye’den de tepkiler tek tek gelmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şehit Haniye için özel mesaj yayınladı.

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HAKAN FİDAN: “DEĞERLİ KARDEŞİM”

Dışişleri Bakanı Fidan, hin bir şekilde gerçekleşen saldırıyı kınadı. “Değerli kardeşim” diyerek seslendiği mesajda şunlara yer verdi;

“Değerli Kardeşim İsmail Haniye’nin İran’da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı.

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Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi. İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.”

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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