Hakkında yakalama kararı olan zanlı, evinin altına kazılan, tünelin sonunda yakalandı!

18 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı, evinin altından tünelle geçilen kömürlükte bulundu. Evinde yapılan aramalarda, birçok suç unsuru silah, madde ve malzemeler çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Hakkında yakalama kararı olan zanlı, evinin altına kazılan, tünelin sonunda yakalandı!

Çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan zanlı, adresinde kazılan tünelle inilen kömürlükte saklanırken bulundu. Evde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ve 9 ruhsatsız tabanca ile, silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında polis, uyuşturucu, hırsızlık, gasp ve yağma suçlarından toplam 25 suç kaydı ve hakkında 18 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan G.D.'nin (31) General Asım Gündüz Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandığını belirledi. Ayrıca yapılan teknik ve fiziki takipte, zanlının bu adreste uyuşturucu madde ticareti, silah imalatı ile ticareti yaptığı ve bahçede yasaklı ırk olan Pitbull köpeğinin bulunduğu tespit edildi.

Hakkında yakalama kararı olan zanlı, evinin altına kazılan, tünelin sonunda yakalandı!

TÜNELLE İNİLEN KÖMÜRLÜKTE BULUNDU

Savcılıktan alınan arama kararının ardından harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, belediye ekipleri desteği ile yasaklı ırk Pitbull köpeği muhafaza altına alınırken, adreste yapılan aramada G.D. bulunamadı. Daha sonra evde yapılan detaylı incelemede, kömürlüğe çıkan tünel olduğu görüldü. Tünelden kömürlüğe inen polis ekipleri, burada saklanan zanlı G.D.'yi kıskıvrak yakaladı.

ADRESTE BULUNANLAR ŞOK ETTİ

Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada, 844 adet yeşil reçeteye tabi hap, 139.89 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 11 bin 845 lira nakit para, 10 adet farklı ebatlarda ruhsatsız tabanca sürgü kapağı, 74 adet tabanca fişeği, silah yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Film sahnelerini aratmayan operasyonla yakalanan azılı zanlı G.D., polisteki işlemlerinin ardından cezaevine nakledildi.

Hakkında yakalama kararı olan zanlı, evinin altına kazılan, tünelin sonunda yakalandı!

Yoğun kar etkili olacak! Meteoroloji hafta sonu için uyardıYoğun kar etkili olacak! Meteoroloji hafta sonu için uyardı

Sarıyer’de olaylı gece! Gece kulübünde çıkan çatışmada ölü ve 2'si polis çok sayıda yaralı var!Sarıyer’de olaylı gece! Gece kulübünde çıkan çatışmada ölü ve 2'si polis çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı çatışma: 2’si polis 5 yaralıİstanbul'da gece kulübünde silahlı çatışma: 2’si polis 5 yaralı

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliye %11,68 müjdesiEn düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliye %11,68 müjdesi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
1 yıldır çivi çakılmadı! İBB’ye ait tabelada “Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz” yazısı dikkat çekti!
1 yıldır çivi çakılmadı! İBB’ye ait tabelada “Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz” yazısı dikkat çekti!
Sarıyer’de olaylı gece! Gece kulübünde çıkan çatışmada ölü ve 2'si polis çok sayıda yaralı var!
Sarıyer’de olaylı gece! Gece kulübünde çıkan çatışmada ölü ve 2'si polis çok sayıda yaralı var!
Eskişehir’de akıl almaz cinayet! 72 yaşındaki yaşlı kadının katili ambulans şoförü çıktı!
Eskişehir’de akıl almaz cinayet! 72 yaşındaki yaşlı kadının katili ambulans şoförü çıktı!
Hırsızlar bu sefer 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarına göz dikti! Söküp hurdacıya 700 tl'ye sattılar!
Hırsızlar bu sefer 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarına göz dikti! Söküp hurdacıya 700 tl'ye sattılar!
Son Haberler
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile bir araya geldi
Murat Kurum seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor: ''Biz laf üretmeyecek iş yapacağız, bizim işimiz bu''
Murat Kurum seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor: ''Biz laf üretmeyecek iş yapacağız, bizim işimiz bu''
Meral Akşener grup toplantısında açıkladı! İYİ Parti İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı
Meral Akşener grup toplantısında açıkladı! İYİ Parti İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı
Yoğun kar etkili olacak! Meteoroloji hafta sonu için uyardı
Yoğun kar etkili olacak! Meteoroloji hafta sonu için uyardı
Bursa'da akıl almaz dolandırıcılık! Hiç eline almadığı kredi kartından, 49 kez kredi çektiler!
Bursa'da akıl almaz dolandırıcılık! Hiç eline almadığı kredi kartından, 49 kez kredi çektiler!
Göl manzaralı TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler devlete övgü yağdırdı!
Göl manzaralı TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler devlete övgü yağdırdı!
Çok Okunanlar
Arda Güler iddiaları sonrası Real Madrid yönetimi toplantı yaptı, İşte toplantıdan çıkan Arda Güler kararı!
Arda Güler iddiaları sonrası Real Madrid yönetimi toplantı yaptı, İşte toplantıdan çıkan Arda Güler kararı!
Murat Kurum seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor: ''Biz laf üretmeyecek iş yapacağız, bizim işimiz bu''
Murat Kurum seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor: ''Biz laf üretmeyecek iş yapacağız, bizim işimiz bu''
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini TBMM'de onaylayarak kabül etti, Karar dünya basınında büyük yankı buldu
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini TBMM'de onaylayarak kabül etti, Karar dünya basınında büyük yankı buldu
DEM Parti CHP'den İBB'de eş başkanlık istiyor, 24 Ocak Çarşamba Gazete manşetleri
DEM Parti CHP'den İBB'de eş başkanlık istiyor, 24 Ocak Çarşamba Gazete manşetleri
Ataşehir'de iki katlı bir binanın balkonu çöktü!
Ataşehir'de iki katlı bir binanın balkonu çöktü!
İzmir'de akıl almaz olay! Motosikletli kuryenin sakladığı uyuşturucu madde bakın nereden çıktı!
İzmir'de akıl almaz olay! Motosikletli kuryenin sakladığı uyuşturucu madde bakın nereden çıktı!
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir