En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliye %11,68 müjdesi

Emekli maaş farkları Ocak ayında ne zaman başlayacak? Sosyal Güvenlik Kurumu maaş farkı ödeme tarihini açıkladı. Ek zamlarla ilgili hesaplar değişti.

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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliye %11,68 müjdesi

Ocak-Haziran döneminde emekli kök maaş zammı %49,25 refah payı ile %11,68 olarak uygulanacaktır. Aynı zamanda en düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak. SGK'nın maaş farkı ödeme tarihini açıkladı. Bu ay bitmeden, 1-5 Ocak tarihlerinde zamsız emekli maaşı alan memurların yüzde 49,25'den doğan maaş farkları ödenecek. SSK ve Bağ-Kur üyeleri, 10 bin en düşük emekli maaşı uygulamasının bir sonucu olarak yüzde 11,68 ek zam ve maaş farkı ödemesini yasalaşma ve Resmi Gazete süreci sonrasında alacak.

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Emekliye Ek Zam Ve 10 Bin Tl En Düşük Emekli Maaşı Yasalaşacak

Bu hafta Meclis Genel Kurulu, emeklilere ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı hakkında karar verecek. Bununla birlikte, memur emeklisinin maaş farkına ilişkin SGK tarihini açıkladı.

Ek zam oranı 11,68 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşı zammı konusunda bir açıklama yaptı. Bunun sonucunda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı, memur emeklisi zam oranı olan %49,25'e eşitti.

Emekliye Refah Payı Yüzde 11,68, En Düşük Emekli Maaşı 10 Bin Tl

Refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı yüzde 37,57 oranında uygulandı. Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49,25 oranında zam uygulandı. Refah payı sorunları, aradaki 11,68 puanlık fark nedeniyle gündeme geldi.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek iyileştirmeler getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu ek iyileştirme için farklı bir araştırma yürüttü.

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