Yoğun kar etkili olacak! Meteoroloji hafta sonu için uyardı

Ülkenin doğu bölgeleri çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı bölgeleri, Batman ve Siirt'in batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır bölgeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak.

Yağışların Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor.

Bugün hava durumu nasıl, kar yağacak mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? İşte 24 Ocak Çarşamba ülke geneli hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: İç, batı ve kuzey bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın olacak, ancak güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde olacak.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvet rüzgarı bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar bekleniyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar yağması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar beklendiğinden dikkatli olun.

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C