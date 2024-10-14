Hakkari'de pikap ile otomobil çarpıştı: Yol savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var!

Hakkari'de pikap ile otomobil çarpıştı: Yol savaş alanına döndü, yaşanan feci kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen kamyonette bir otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar ekipler tarafından çıkartılarak ambulansa taşındı. İlk bilgilere göre kazada yaralanan 7 kişinin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

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