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Hakkari'de pikap ile otomobil çarpıştı: Yol savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var!

Hakkari'de pikap ile otomobil çarpıştı: Yol savaş alanına döndü, yaşanan feci kazada 6 kişi yaralandı.

Hakkari'de pikap ile otomobil çarpıştı: Yol savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var!
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Hakkari'de pikap ile otomobil çarpıştı: Yol savaş alanına döndü, yaşanan feci kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen kamyonette bir otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı.

Hakkari'de pikap ile otomobil çarpıştı: Yol savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var!

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar ekipler tarafından çıkartılarak ambulansa taşındı. İlk bilgilere göre kazada yaralanan 7 kişinin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Hakkari'de pikap ile otomobil çarpıştı: Yol savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var!

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Kaynak:AA

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