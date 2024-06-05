Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmıştı: Cumhurbaşkanı, “hukuk gereğini yaptı”

İç işaretin gündeminde yerel seçimler zaman zaman yer alıyor. Özellikle de doğuda yaşanan gerilim bir türlü son bulmuyor. Son olarak Hakkari Belediyesi’ne kayyum ataması gerçekleşmişti. Erdoğan’dan yorum gecikmedi.

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Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmıştı: Cumhurbaşkanı, “hukuk gereğini yaptı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Çarşamba günü Medya Ödülleri Töreni’ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Hakkari’ye atanan kayyum hakkında da konuştu.

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Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın terör soruşturması nedeniyle görevden alınmıştı. Akış’ın görevden alınmasıyla beraber ilk kayyum ataması da gerçekleşti.

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HAKKARİ KARARI RAHATSIZ ETMEMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sert ifadeler kullanırken kayyum atamasında hukuk detayını paylaştı. “Kimse hukukun kararına karşı çıkmamalı” sözlerine yer verdi. İşte o ifadeler;

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“Halktan yana halka karşı sorumluluk hisseden mahalli medyanın yerini kimse alamaz. Anadolu medyası ne kadar etkili olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olacaktır. Siyasi hayatımızın tüm aşamalarında Anadolu yayıncılığının yanında olduk. Bundan sonra da inşallah size sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

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Yargının Hakkari ile ilgili verdiği karar kimseyi rahatsız etmesin. Hukuk gereğini yaptı. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir.

Burası hukukun işlediği Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosudur. Orada elinizde pankartlarla sağa sola saldırmanın hiçbir manası yok. Sizin de karşınızda hukuku savunacak parlamenter sistem var.”

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