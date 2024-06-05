Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'i Beştepe'de kabul edecek

İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edeceği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecek. Cumhurbaşkan Erdoğan ve İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener Beştepe'de bir araya gelecek.
BEŞTEPE'DE AKŞENER'İ KABUL EDECEK
Görüşme hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17:00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecektir." açıklamasında bulundu.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber