Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'i Beştepe'de kabul edecek

İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edeceği duyuruldu.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'i Beştepe'de kabul edecek

İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecek. Cumhurbaşkan Erdoğan ve İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener Beştepe'de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'i Beştepe'de kabul edecek

BEŞTEPE'DE AKŞENER'İ KABUL EDECEK

Görüşme hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17:00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecektir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'i Beştepe'de kabul edecek

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Işıkhan, çalışan annelere teşvik ödemesi için tarih verdi!
Bakan Işıkhan, çalışan annelere teşvik ödemesi için tarih verdi!
TOKİ yeni projeyi duyurdu! 11 bin 364 TL taksitle ev sahibi olacaksınız
TOKİ yeni projeyi duyurdu! 11 bin 364 TL taksitle ev sahibi olacaksınız
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
İlkokul mezunu personel alınacak! O belediye KPSS şartsız personeller arıyor
İlkokul mezunu personel alınacak! O belediye KPSS şartsız personeller arıyor
Son Haberler
2024 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Arapça Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203211095
2024 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Arapça Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203211095
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108010288
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108010288
2024 İstanbul Nişantaşı Üni.  Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210402558
2024 İstanbul Nişantaşı Üni.  Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210402558
2024 İzmir Katip Çelebi Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105761193
2024 İzmir Katip Çelebi Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105761193
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sert açıklamalar: “Fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sert açıklamalar: “Fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz”
Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kararı Cumhurbaşkanı açıkladı…
Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kararı Cumhurbaşkanı açıkladı…
Çok Okunanlar
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
TOKİ yeni projeyi duyurdu! 11 bin 364 TL taksitle ev sahibi olacaksınız
TOKİ yeni projeyi duyurdu! 11 bin 364 TL taksitle ev sahibi olacaksınız
Galatasaray'da sürpriz istifa! Görevinden ayrıldığını resmen açıkladı
Galatasaray'da sürpriz istifa! Görevinden ayrıldığını resmen açıkladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında sert konuştu: Bize tokat atana ya karşılık veririz ya da o eli kırarız!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında sert konuştu: Bize tokat atana ya karşılık veririz ya da o eli kırarız!
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı