Hakim çiftin mezarları başında feryatlar yükseldi: "Kalkın evimize gidelim"

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan apartmanın altında can veren hakim Tamer ve Nazlıcan Levent çifti, afetin 1. yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Duygu dolu anlar yaşayan acılı anne, "Kalkın evimize gidelim. Tamerim kalk, adını taşlara yazdım oğlum. Olmadı bu, sana yakışmadı" diyerek gözyaşı döktü.



Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen afette, Adıyaman'da Yavuz Sultan Mahallesinde bulunan 13 katlı Özkan Apartmanı da yıkılmıştı. Henüz 5 aylık evli olan Tamer ve Nazlıcan Levent çifti enkaz altına can vermişti. Malatya Şehir Mezarlığında yan yana defnedilen hakim çift, 6 Şubat'ın yıl dönümünde dualarla anıldı.



Mezarlık başına gelen Zeynep ve İdris Levent çifti, oğulları ve gelinleri için dua etti. Ziyarette duygu dolu anlar da yaşandı. Çiftin mezarının kenarına oturan ve gözyaşlarına hakim olamayan Zeynep Levent, "Nazlım kınalı kuzum, kalkın evimize gidelim. Ben yıllarımı onlara verdim. Tamer'im kalk. Adını taşlara yazdım oğlum. Olmadı bu, sana yakışmadı. Adını taşlara yazdım yavrum, bu sana yakışmadı" diyerek gözyaşı döktü.

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