Hakim çiftin mezarları başında feryatlar yükseldi: "Kalkın evimize gidelim"

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan apartmanın enkazında can veren hakim Tamer ve Nazlıcan Levent çifti, geçen 1 yılın ardından mezarı başında feryatlarla anıldı. Acılı anne yürekleri sızlattı: "Kalkın evimize gidelim. Tamerim kalk, adını taşlara yazdım oğlum. Olmadı bu, sana yakışmadı"

YAYINLAMA
Google News
Hakim çiftin mezarları başında feryatlar yükseldi: "Kalkın evimize gidelim"

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan apartmanın altında can veren hakim Tamer ve Nazlıcan Levent çifti, afetin 1. yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Duygu dolu anlar yaşayan acılı anne, "Kalkın evimize gidelim. Tamerim kalk, adını taşlara yazdım oğlum. Olmadı bu, sana yakışmadı" diyerek gözyaşı döktü.

Hakim çiftin mezarları başında feryatlar yükseldi: "Kalkın evimize gidelim"
Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen afette, Adıyaman'da Yavuz Sultan Mahallesinde bulunan 13 katlı Özkan Apartmanı da yıkılmıştı. Henüz 5 aylık evli olan Tamer ve Nazlıcan Levent çifti enkaz altına can vermişti. Malatya Şehir Mezarlığında yan yana defnedilen hakim çift, 6 Şubat'ın yıl dönümünde dualarla anıldı.

Hakim çiftin mezarları başında feryatlar yükseldi: "Kalkın evimize gidelim"
Mezarlık başına gelen Zeynep ve İdris Levent çifti, oğulları ve gelinleri için dua etti. Ziyarette duygu dolu anlar da yaşandı. Çiftin mezarının kenarına oturan ve gözyaşlarına hakim olamayan Zeynep Levent, "Nazlım kınalı kuzum, kalkın evimize gidelim. Ben yıllarımı onlara verdim. Tamer'im kalk. Adını taşlara yazdım oğlum. Olmadı bu, sana yakışmadı. Adını taşlara yazdım yavrum, bu sana yakışmadı" diyerek gözyaşı döktü.

Hakim çiftin mezarları başında feryatlar yükseldi: "Kalkın evimize gidelim"

Hakim çiftin mezarları başında feryatlar yükseldi: "Kalkın evimize gidelim"

Hakim çiftin mezarları başında feryatlar yükseldi: "Kalkın evimize gidelim"

Bingöl’de yolcu otobüsünde arama! Kargo edilen kombinin içinde kilolarca esrar çıktı!ıBingöl’de yolcu otobüsünde arama! Kargo edilen kombinin içinde kilolarca esrar çıktı!ı

Maltepe’de korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisinde bulunan konteynerler alev topuna döndü!Maltepe’de korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisinde bulunan konteynerler alev topuna döndü!

Sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki yağdı! Mağaza müdürü kadın, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındıSosyal medyadaki paylaşımlarına tepki yağdı! Mağaza müdürü kadın, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

Avcılar’da cinayet! Olayı, devriye gezen polis fark etti!Avcılar’da cinayet! Olayı, devriye gezen polis fark etti!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün ablasının duruşması olduğu ortaya çıktı! Öldürülen teröristin kardeşleri gözaltına alındı
Bugün ablasının duruşması olduğu ortaya çıktı! Öldürülen teröristin kardeşleri gözaltına alındı
Taksici Oğuz Erge cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Taksici Oğuz Erge cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki yağdı! Mağaza müdürü kadın, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
Sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki yağdı! Mağaza müdürü kadın, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
2 çocuğun, trafikte canlarını umursamayarak yaptığı yolculuk kamerada!
2 çocuğun, trafikte canlarını umursamayarak yaptığı yolculuk kamerada!
Son Haberler
Elektrik, telefon, su faturası adına olanlara müjde! En az 500 lira indirimli ödeyeceksiniz
Elektrik, telefon, su faturası adına olanlara müjde! En az 500 lira indirimli ödeyeceksiniz
Çağlayan'daki saldırıda, rast gelen kurşunların hedefi olan kadının fotoğrafına ulaşıldı!
Çağlayan'daki saldırıda, rast gelen kurşunların hedefi olan kadının fotoğrafına ulaşıldı!
Çağlayan'daki saldırı girişimi ile ilgili son gelişme! İdil Kültür Merkezine terör operasyonu!
Çağlayan'daki saldırı girişimi ile ilgili son gelişme! İdil Kültür Merkezine terör operasyonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan saldırısı hakkına konuştu: Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan saldırısı hakkına konuştu: Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum
Down sendromlu Rabia ile onu kurtaran itfaiye erinin duygulandıran buluşması
Down sendromlu Rabia ile onu kurtaran itfaiye erinin duygulandıran buluşması
Bayburt POMEM'den, asrın felaketi anısına anlamlı bir koreografi düzenledi: "Unutmadık, Unutturmayacağız"
Bayburt POMEM'den, asrın felaketi anısına anlamlı bir koreografi düzenledi: "Unutmadık, Unutturmayacağız"
Çok Okunanlar
İstanbul Adliyesine terör saldırısı girişimi önlendi! 2 saldırgan ölü ele geçirildi!
İstanbul Adliyesine terör saldırısı girişimi önlendi! 2 saldırgan ölü ele geçirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur
TÜİK yeni nüfus verilerini açıkladı! Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bini geçti! Kilometreye 111 kişi düşüyor!
TÜİK yeni nüfus verilerini açıkladı! Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bini geçti! Kilometreye 111 kişi düşüyor!
Türkiye'nin en acı, en kara günü: 6 Şubat! Yüzyılın felaketinin acı bilançosu
Türkiye'nin en acı, en kara günü: 6 Şubat! Yüzyılın felaketinin acı bilançosu
Araba mezarlığı dron ile görüntülendi! 6 Şubat depremleri, acı kayıpların yanı sıra mallara da zarar verdi
Araba mezarlığı dron ile görüntülendi! 6 Şubat depremleri, acı kayıpların yanı sıra mallara da zarar verdi
Depremde ölenler, camilerde Mevlid-i Şerif ve dualarla anıldı
Depremde ölenler, camilerde Mevlid-i Şerif ve dualarla anıldı
Yorumlananlar
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları