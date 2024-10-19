Hadise açtı ağzını yumdu gözünü! 'Yenidoğan Çetesi' tepkisi büyüyor

Türkiye, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde eden ve on iki bebeğin ölümüne neden olan "yenidoğan çetesi" skandalıyla gündeme geldi.



'ANNE DEĞİLİM AMA...'



Bu haberleri okuduğumdan beri, henüz anne değilim ama içim yanıyor. Bu vahşet hemen durdurulmalıdır. Yeni doğan bebeklerin hayatını tehlikeye atarak para kazanmak nasıl kabul edilebilir? Bu, güvenmekten başka alternatifimiz olmayan insanlar tarafından yapılıyor. Ailelerin ve bebeklerin yaşadığı tarifsiz acı, hepimizin yüreğini yakıyor.

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Devletimize sesleniyorum: Bebeklerimizi koruyun! Bu hastaneler hala açık ve bebeklerin etrafında dolaşıyor! Bu gerçek değildir! Bu sistemin parçası olan herkesin cezasını çekmesini ve yaptıklarının farkına varana kadar hayatta kalmamasını istiyorum. Nasıl bir vahşet bu? Lütfen herkes sesini yükseltsin; sessiz kalmayın; unutmayın, unutturmayın!