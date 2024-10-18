Emekli promosyonunda rekor rakam! O banka tek seferde 20 bin TL veriyor

Emekli promosyonları bankalar tarafından değiştirildi. ING Türkiye, emeklilere promosyon ödemelerini artırıyor. Yeni yıl yaklaştıkça bu tutarın daha da artması bekleniyor.
Banka şu açıklamayı yaptı:
Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 20.000 TL nakit promosyon ödemesi verilecek.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonu ve Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL ek nakit promosyonu kazanarak toplamda 20.000 TL nakit promosyon kazanabilirsiniz. EYT ile emekli olanlar ve yeni emekliler de emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.