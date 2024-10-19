En gözde markette satılan peynirde bile çıktı! İnsan sağlığına zarar veriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi, Ekim ayında en çok tartışılan konulardan biri olmaya devam ediyor.



Başlangıçta 600'ün üzerinde gıdanın yer aldığı listede et, peynir ve zeytinyağı gibi ürünler vardı. Bugün, yeni peynir ve tereyağı üreticileri listeye eklendi.

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Türkiye'de son yıllarda sayıları artan üç harfli market zincirlerinden birinin taşeron olarak ürettiği ve tüm mağazalarında satışa sunduğu 'Ahir' peynir markasında da hile bulundu. Süt ve süt ürünlerinde bulunan netamisin maddesi, küf ve maya oluşumunu önleyerek ürünlerin raf ömrünü uzatıyor.



Bu gıda koruyucusu, bakanlık tarafından yasaklanan maddeler arasında yer alıyor ve fazla miktarda tüketildiğinde kusma, ishal ve alerji gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.