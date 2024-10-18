Diyanet'e dev bütçe! 6 bakanlığı geride bıraktı

2024 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi birçok bakanlığı geride bıraktı. Diyanet bütçesi geçen yıl 91 milyar 824 milyon lirayken, bu yıl yüzde 41 oranında artırılarak 130 milyar 119 milyon lira oldu. Bu artış oranıyla, Ticaret Bakanlığı (56 milyar), Dışişleri Bakanlığı (39 milyar), İçişleri Bakanlığı (96 milyar), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (45 milyar), Kültür ve Turizm Bakanlığı (53 milyar) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (124 milyar) bütçelerini geçti.

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2025 yılı Yönetim Merkezi Bütçe Teklifi'ne göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi %41 oranında arttı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi %32,87 oranında arttı. Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığı'nın %39 ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın %35'lik bütçe artış oranları, Diyanet'in bütçe artış oranlarını aştı.

DİN EĞİTİMİ İÇİN 127 MİLYAR TL AYRILACAK

"Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi" başlığı altında 2025 yılı bütçe teklifinde 127 milyar 269 milyon 146 bin TL'lik bir pay ayrılması planlandı. Ek olarak, 2026 yılında 150 milyar 64 milyon TL ve 2027 yılında 171 milyar 473 milyon TL ödenek tahmin edildi.