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Güney Sudan'da uçak düştü: 18 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var!

Güney Sudan'da, bir uçağın kalktıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Sudan'da uçak düştü: 18 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var!
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Güney Sudan'da, bir uçağın kalktıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından işletilen Radyo Miraya, Güney Sudan'ın Birlik eyaletindeki Birlik Petrol Sahası'ndan kalkan uçağın kısa süre sonra düştüğünü teyit etti.

Güney Sudan'da uçak düştü: 18 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var!

Radyo, uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini, kazadan yaralı kurtulan 3 kişinin sağlık durumunun ise kritik olduğunu belirtti.

Güney Sudan'da uçak düştü: 18 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var!

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Kaynak:AA

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