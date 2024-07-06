Latin Amerika ülkelerinde ekonomik kriz: İnsanlar, kripto varlıklara güveniyor

Arjantin ve Venezuela vatandaşları yeni yatırım araçları arıyor. İlk tercihleri ise kripto varlıklar oluyor. Tasarruflarını sürdürmek ve hatta günlük işlemleri gerçekleştirmek için kripto kullanmaktan başka seçenekleri yok.

Chainalysis, Latin Amerika'nın sadece Sahra Altı Afrika'nın önünde küresel olarak en büyük yedinci kripto ekonomisine sahip olduğunu bildirdi. Diğer bölgelerden çok daha küçük bir ekonomiye sahip olmasına rağmen, benimseme doğası gereği daha güçlüdür.

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İNSANLAR İÇİN TEK SEÇENEK KRİPTO

Brezilya, Arjantin ve Meksika, Küresel Kripto Kabul Endeksi'nde ilk 20'de yer alıyor. Arjantin, üç yılı aşkın bir süredir ciddi para birimi devalüasyonu ile mücadele ediyor. Başkan Javier Milei daha önce ekonomiyi kurtarmak için kripto kullanmakla ilgilendiğini söylemişti.

VENEZUELA'NIN KRİPTO DEVRİMİ

Venezuela'nın Nicolás Maduro'nun altındaki ekonomik felaketi, çılgın bir hiperenflasyonu ve Bolívar'ın tamamen çöküşünü tetikledi. Venezuelalı muhalefet lideri Leopoldo López, kriptonun birçok Venezuelalının tasarruflarını korumasına nasıl yardımcı olduğunu paylaştı. Venezuela'nın şimdiye kadarki en kötü hiperenflasyon oranlarından birini yaşadığını ve yüzde 1 milyonu aştığını belirtti.

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ARJANTİN'İN KRİPTO BAĞIMLILIĞI

Arjantin'e gelince, ülke on yıllardır ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Peso %51,6 azaldı. Ancak Arjantin, tahmini 85,4 milyar dolar ile ham işlem hacminde hala Latin Amerika'ya liderlik ediyor.

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Arjantinlilerin tasarruflarını devalüasyondan korumak için sabit paralar kullandığını keşfetti. Vatandaşlar, satın alma güçlerini korumak için genellikle maaş çeklerini USDT veya USDC'ye dönüştürüyor.

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