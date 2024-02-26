Devlet Bahçeli’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününde manidar hediye: 70 gül gönderdi…

Milliyetçi Hareket Partisi’nin lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum yılını oldukça manidar şekilde kutladı. Yaşına ithafen gül yollayan Bahçeli’nin jestine Cumhurbaşkanı’ndan açıklama gecikmedi…

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Devlet Bahçeli’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününde manidar hediye: 70 gül gönderdi…

MHP ile AK Parti arasında kurulan birliktelik her alanda kendini gösteriyor. Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın dostluğu ise gözlerden kaçmıyor.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 70. yaş gününü kutladı. Önemli bir nezaket gösteren Bahçeli, Erdoğan’a gül yolladı.

70 YAŞINA 70 GÜL JESTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısından önce Bahçeli’nin jestini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

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“Öncelikle devlet bey her zamanki o nezaketini, kibarlığını bir defa daha gösterdi. Zengin bir nezaket. Devlet Bey yaşım miktarınca gül gönderdi. Kendine has estetiği içinde olan bir kalem gönderildiğini söylediler. Bu süreci en güzel şekilde dayanışma içinde devam ettireceğiz.”

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