Gönül Dağı dizisi ne zaman final yapacak! Diziyi sevenlere iyi haber

TRT1'de üç sezondur yayınlanan ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisiyle ilgili son dakika gelişmesi! Dizinin final yapacağı söyleniyor.

Kanal yönetimi, Gönül Dağı'nın 4. sezon için onay aldığını duyurdu. Sonuç olarak, dizinin yeni sezonu haziran ayında sezon finali yapacak. Eylül ayında izleyiciler yeni bölümleri izleyebilecek.

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Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun rol aldığı dizi, ekranlarda 137 bölümdür. Doğayla iç içe bir hayatı konu alan dizi, izleyicileri cezbediyor.

Yeni sezonda Gönül Dağı'nda Neler Olacak?

Yeni sezonda dizide neler olacağı tartışmalı. Fragman ve reklam görüntüleri henüz yayınlanmadı. Bununla birlikte, yeni sezonda hikayenin nereye gideceği ve hangi yeni karakterlerin diziye dahil olacağı hakkında çeşitli söylentiler var.