Demet Özdemir dekoltesiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı elbisesi tam not aldı

Geçen haftalarda Demet Özdemir, yeni bir aşk haberiyle gündeme geldi. Magazin kulislerinde, Özdemir'in Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi olan iş insanı Metin Güneş'in oğlu Muhammed Abdulkadir Güneş'e gönlünü kaptırdığı iddia edildi ve ikilinin tatil için İngiltere'ye uçtukları konuşuldu.

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Geçtiğimiz gün Demet Özdemir, kırmızı mini elbisesi, çorabı ve ayakkabıları ile çok beğenilen şıklığının bedelini de ortaya çıkardı. Güzel oyuncu elbisesi için 40 bin lira ve ayakkabıları için 35 bin lira ödedi.