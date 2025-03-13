Gizli karar deşifre oldu! Putin'in planı ortaya çıktı: Rusya ateşkesi kabul etmeyecek!

Putin'in planı deşifre oldu: Ukrayna savaşının gidişatını değiştirebilecek gizli belgeler ortaya çıktı.

Ukrayna savaşının gidişatını değiştirebilecek gizli belgeler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ele geçirilen gizli belgelere göre, Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşı sona erdirmek istemiyor. Amerikan heyeti ateşkes planını Kremlin'e sunmak üzere Moskova'ya giderken, Washington Post'un ele geçirdiği gizli belgeler Rusya'nın barışı baltalamak için çalıştığını iddia etti.

Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek gizli belgeler gün yüzüne çıktı. Amerikan gazetesi Washington Post tarafından görülen gizli belgelerden birinde Rus lider Vladimir Putin'e, ABD ile dünyanın geri kalanı arasındaki gerginliği tırmandırması tavsiyesinde bulunuldu. Bu hamle ile ABD'nin Ukrayna'da barış anlaşmasındaki müzakere pozisyonunun zayıflatılabileceği öne sürüldü.

ATEŞKES RUSYA TARAFINDAN ONAYLANMADI

Son günlerde ABD, Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk rolünü üstlenmeye başladı. Başkan Donald Trump, Amerikan heyetinin Kremlin'e olası bir ateşkes planını sunmak üzere Moskova'ya uçtuğunu açıkladı. Ukrayna ve Rusya arasında 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören öneri henüz Rusya tarafından onaylanmadı.

Haberin Devamı

"RUSYA ŞUBAT AYINDAN BERİ ANLAŞMAYI BALTALIYOR"

Washington Post'un ele geçirdiği Kremlin bağlantılı belgelerde Rusya'nın en azından Şubat ayından bu yana barışı baltalamak için çalıştığını gösteriyor.

Bu belgelerin, ABD ile Rusya'nın Suudi Arabistan'da barış görüşmelerine başlamasından bir hafta önce kaleme alındığı belirtiliyor.

"RUSYA ABD'NİN GERGİNLİKLERİNİ TIRMANDIRARAK KENDİ KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR"

Ukrayna'daki operasyonları denetleyen güvenlik servisi bölümü olan FSB'nin Beşinci Servisi için yazılan belge, Rusya'nın ABD ile hem Çin hem de AB arasındaki gerginliği tırmandırarak kendi konumunu nasıl güçlendirebileceğini ortaya koyuyor.

ABD, 25 Şubat'ta BM'de yapılan oylamada iki kez Rusya'nın yanında yer alarak, ABD dış politikasının tam tersini yaptı.

"ABD'NİN SİLAH SAĞLAMASI KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Belgelerde ayrıca, tüm bunlar yaşanırken Rusya'nın Ukrayna'daki mevcut hükümetin 'tamamen dağıtılması' yönünde de çalışması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca Kremlin'in, Ukrayna'da barış gücü bulunması planlarını reddetmesi gerektiği, zira bu tür güçlerin 'ciddi bir Batı etkisi' altında olacağı ileri sürülüyor.

ABD'nin Ukrayna'ya silah sağlamaya devam etme planlarının 'kesinlikle kabul edilemez' olduğu belirtilen belgede, Ukrayna'nın 1 milyonluk ordusunun mevcut kapasitesinde tutulmasının da kabul edilemez olduğu ifade edildi.

BARIŞIN TARİHİ BİLE BELLİ

Belgede, Trump'ın Ukrayna'da 100 gün içinde bir barış anlaşmasına varılması yönündeki ön planlarının 'gerçekleştirilmesinin imkansız' olduğu belirtilerek, barışın '2026'dan önce olamayacağı' ifade edildi.

Kremlin kaynaklarına göre Putin, Ukrayna'da daha fazla toprak ele geçirebilmek için barış sürecini uzatmak istiyor.

"RUSYA 30 GÜNLÜK ARAYI KABUL ETMEYECEK"

Rusya Devlet Başkanı, 30 günlük aranın 'kabul edilemez' olduğunu düşünüyor ve kendi mantıksız talepleriyle barış görüşmelerini engellemesi bekleniyor.

Putin'in kozların çoğunluğunu elinde tuttuğu göz önüne alındığında, Rus yetkililer onun bu çabada başarılı olabileceğine inanıyor.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Rus kaynak, "Putin'in bu haliyle buna onay vermesi zor" dedi.

Bakan Yerlikaya açıkladı! Trafikte yeni dönem: 7. kez de af yok, ehliyet iptal olacak!

SONAR'dan bomba seçim anketi! Cumhurbaşkanlığında kime, genel seçimde hangi partiye oy verirsiniz?

Fatih Tekke, elini taşın altına koydu: Tüm sorumluluk bende!