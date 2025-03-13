SONAR'dan bomba seçim anketi! Cumhurbaşkanlığında kime, genel seçimde hangi partiye oy verirsiniz?

GENEL SEÇİM ANKETİ ŞAŞIRTTI

"Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yüzde 22,3 ile CHP yanıtını verdi. AK Parti yüzde 20,1 alırken 3. sırada yer alan DEM Parti yüzde 5.1 oy aldı. MHP ise yüzde 4.7 ile 4. sırada yer aldı. Kararsızım diyenler yüzde 16 olarak ölçülürken sandığa gitmem diyenler yüzde 13.1 oldu. Fikrim yok diyenler ise yüzde 4.9'da kaldı.

Bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

CHP: Yüzde 22,3

AK Parti: Yüzde 20,1

DEM Parti: Yüzde 5,1

MHP: Yüzde 4,7

Zafer Partisi: Yüzde 4,3

İYİ Parti: Yüzde 4,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,4

Diğer: Yüzde 1,2

Geçersiz oy kullanırım: Yüzde 1,9

Kararsızım: Yüzde 16

Sandığa gitmem: Yüzde 13,1

Fikri yok: Yüzde 4,9