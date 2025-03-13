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Bakan Yerlikaya açıkladı! Trafikte yeni dönem: 7. kez de af yok, ehliyet iptal olacak!

Bakan Yerlikaya duyurdu! Trafikte yeni dönem: 7. kez de af yok, ehliyet iptal olacak! İşte, önemli açıklamalar...

Bakan Yerlikaya açıkladı! Trafikte yeni dönem: 7. kez de af yok, ehliyet iptal olacak!
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Bakan Yerlikaya duyurdu! Trafikte yeni dönem: 7. kez de af yok, ehliyet iptal olacak! İşte, önemli açıklamalar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ışık cezası için yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Yeni cezalar kapsamında ilk ihlalde 5 bin TL, altıncı ihlalde ise 80 bin TL ve ehliyet iptali öngörülüyor.

Bakan Yerlikaya açıkladı! Trafikte yeni dönem: 7. kez de af yok, ehliyet iptal olacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik eylem planı kapsamında kırmızı ışık ihlali cezalarının artırılacağını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıkladı! Trafikte yeni dönem: 7. kez de af yok, ehliyet iptal olacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik eylem planı kapsamında kırmızı ışık ihlali cezalarının artırılacağını açıkladı. Daha önce 2 bin 167 TL olan kırmızı ışık cezası, yeni düzenlemeyle kademeli olarak artırılacak ve ihlallerin tekrarlanması durumunda sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.

Bakan Yerlikaya açıkladı! Trafikte yeni dönem: 7. kez de af yok, ehliyet iptal olacak!

KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZASI

Bakan Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı'nda yaptığı konuşmada, kırmızı ışıkta geçmenin ceza miktarlarını şu şekilde açıkladı:

İlk ihlal → 5.000 TL ceza

İkinci ihlal → 10.000 TL ceza

Üçüncü ihlal → 15.000 TL ceza + 30 gün ehliyet alıkonulması

Dördüncü ihlal → 20.000 TL ceza + 60 gün ehliyet alıkonulması

Beşinci ihlal → 30.000 TL ceza + 90 gün ehliyet alıkonulması

Altıncı ihlal → 80.000 TL ceza + Ehliyet iptali + Göz muayenesi zorunluluğu

Bakan Yerlikaya açıkladı! Trafikte yeni dönem: 7. kez de af yok, ehliyet iptal olacak!

6'NCI EHLİYET İPTAL EDİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. Bakan Yerlikaya, ehliyeti iptal edilen sürücülerin sıfırdan yeniden ehliyet alması gerektiğini ifade etti.

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