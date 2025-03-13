Bakan Yerlikaya açıkladı! Trafikte yeni dönem: 7. kez de af yok, ehliyet iptal olacak!

Bakan Yerlikaya duyurdu! Trafikte yeni dönem: 7. kez de af yok, ehliyet iptal olacak! İşte, önemli açıklamalar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ışık cezası için yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Yeni cezalar kapsamında ilk ihlalde 5 bin TL, altıncı ihlalde ise 80 bin TL ve ehliyet iptali öngörülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik eylem planı kapsamında kırmızı ışık ihlali cezalarının artırılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik eylem planı kapsamında kırmızı ışık ihlali cezalarının artırılacağını açıkladı. Daha önce 2 bin 167 TL olan kırmızı ışık cezası, yeni düzenlemeyle kademeli olarak artırılacak ve ihlallerin tekrarlanması durumunda sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZASI

Bakan Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı'nda yaptığı konuşmada, kırmızı ışıkta geçmenin ceza miktarlarını şu şekilde açıkladı:

İlk ihlal → 5.000 TL ceza

İkinci ihlal → 10.000 TL ceza

Üçüncü ihlal → 15.000 TL ceza + 30 gün ehliyet alıkonulması

Dördüncü ihlal → 20.000 TL ceza + 60 gün ehliyet alıkonulması

Beşinci ihlal → 30.000 TL ceza + 90 gün ehliyet alıkonulması

Altıncı ihlal → 80.000 TL ceza + Ehliyet iptali + Göz muayenesi zorunluluğu

6'NCI EHLİYET İPTAL EDİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. Bakan Yerlikaya, ehliyeti iptal edilen sürücülerin sıfırdan yeniden ehliyet alması gerektiğini ifade etti.

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