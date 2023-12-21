Acun Ilıcalı’dan Bomba İtiraf! Yıllar Sonra Adnan Oktar Bağlantısını Duyurdu: İşte İtiraflar…

Medya patronu Acun Ilıcalı, katıldığı bir sosyal medya yayında önemli itiraflarda bulundu. Gazeteci Enver Aysever’in konuğu olan Ilıcalı, Adnan Oktar bağlantısını paylaştı.

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Acun Ilıcalı’dan Bomba İtiraf! Yıllar Sonra Adnan Oktar Bağlantısını Duyurdu: İşte İtiraflar…

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde bir YouTube programına katıldı. Enver Aysever’in düzenlediği programda merak edilen soruları yanıtladı. Ilıcalı’yı takip eden kişilerin merak ettiği konular gün yüzüne çıktı. Yıllar öncesine ait çıkarılan fotoğrafı doğrulayan Acun Ilıcalı, itiraf etti.

ACUN ILICALI, OKTAR CEMAATİNDE OLDUĞUNU DOĞRULADI

Gündeme bomba gibi düşen Acun Ilıcalı ve Adnan Oktar iddiası resmiyet kavuştu. Gazeteci Enver Aysever sordu, televizyon ve spor kulübü sahibi Ilıcalı cevapladı. İlk defa sessizliğini bozan Acun Ilıcalı şunları söyledi;

Görüştüm, baktım saçmalık var ayırıldım.19-20 yaşındaydım. Annemlerin rahmetli olduğu bir dönemdi. Baktım iyiliği, güzelliği, dostluğu anlatıyorlardı. Soygun şebekesine girmedim. O dönem öyle bir şey yoktu. Adnan Hoca'yla görüşmüşlüğüm oldu, 1.5-2 yıl. Sonra aralarından ayrıldım. Adnan Oktar'ı 35 yıldır görmemişimdir.

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OKTAR’IN HAPİS CEZASI DEVAM EDİYOR

2018 yılında büyük bir operasyonla cezaevine gönderilen Adnan Oktar’ın yükümlülüğü devam ediyor. Oktar, suç örgütü kurmaktan toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası almıştı. Birkaç gün önce bir videosunda ise, Ilıcalı ve yakın arkadaşı hakkında yaptığı yorumlar gündem olmuştu.

Adnan Oktar, bir programda Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olan Esat Yontunç için, 10 - 15 senelik talebem sözlerini kullanmış ve görüntülerin devamında Ilıcalı için de "Tam bir kerata” demecini vermişti. Bunun üzerine Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı.

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