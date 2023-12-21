İkinci el otomobilde film gibi bir dolandırıcılık vakası daha! Aman dikkat, herkesin başına gelebilir!

Trabzon'da otomobil alım satımında filmlere konu olacak yeni bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Popüler ilan sitesindeki bir ilanı kopyalayan dolandırıcı, araç satın almak isteyen vatandaşı 575 bin lira dolandırdı. Tüm detaylar haberimizde.

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İkinci el otomobilde film gibi bir dolandırıcılık vakası daha! Aman dikkat, herkesin başına gelebilir!

İlginç dolandırıcılık vakası Trabzon'da Akçaabat ilçesinde gerçekleşti.

İLANI KOPYALADI

Akçaabat ilçesinin Söğütlü mahallesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir internet sitesinde satış için ilana konulan araç bilgilerini kopyalayarak kendi aracı gibi göstererek ilana koydu.

GERÇEK ALICIYLA SATICIYI BİR ARAYA GETİRDİ

Şahıs, aracı satın almayı düşünen 65 yaşındaki S.B. ile 575 bin liraya anlaşırken, ardından aracın gerçek sahibi ile de iletişime geçerek hem dolandıracağı kişiyi hem de aracın gerçek sahibini bir araya getirdi.

575 BİN TL ALDI ORTADAN KAYBOLDU

Ardından dolandıracağı şahsa hesap numarasını veren ve anlaştığı 575 bin TL'yi hesabına çıkartılmasını isteyen dolandırıcı daha sonra ortadan kayboldu. Dolandırılan kişinin parayı hesaba gönderdiğini söyledikten aracını almaya gittiğinde aracın gerçek sahibinin hesabına para gelmediğini söyleyince dolandırıldığını anlayan şahıs polise giderek şikayette bulundu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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