Gaziantep'e 'kuduz köpek nakledildi' iddialarına Valilikten yalanlama!

Gaziantep Valiliği, kente Şanlıurfa’dan kuduz hayvan nakledildiğine dair iddialara açıklama getirerek böyle bir olayın gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

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Gaziantep'e 'kuduz köpek nakledildi' iddialarına Valilikten yalanlama!

Gaziantep Valiliği, kente Şanlıurfa’dan kuduz hayvan nakledildiğine dair iddialara açıklama getirerek böyle bir olayın gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Gaziantep'e Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Gaziantep'e 'kuduz köpek nakledildi' iddialarına Valilikten yalanlama!

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep'e 'kuduz köpek nakledildi' iddialarına Valilikten yalanlama!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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