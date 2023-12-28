‘Gaziantep Yemek Şenliği’ festivalinde en hızlı kebap yiyenler kıyasıya yarıştı!

‘Gaziantep Yemek Şenliği’ Ankara Altınpark Expo Center’de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle açıldı. En hızlı kebap yeme yarışmasında yarışmacılar kıyasıya gösterdikleri performansla kebapları peş peşe yiyerek yarıştılar.

YAYINLAMA
Google News
‘Gaziantep Yemek Şenliği’ festivalinde en hızlı kebap yiyenler kıyasıya yarıştı!

2023 yılının son gastronomi festivali olan ‘Gaziantep Yemek Şenliği’ Ankara Altınpark Expo Center’de ziyaretçilerine kapılarını açtı. En hızlı kebap yeme yarışmasında yarışmacılar kıyasıya yarıştı.

Gaziantep’in dillere destan yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri Ankaralılarla buluştuğu festival, Ankara halkına keyifli bir gün geçirme imkanı sundu. Festivalde vatandaşlar birçok yöresel ürünü inceleme fırsatı yakaladı.

‘Gaziantep Yemek Şenliği’ festivalinde en hızlı kebap yiyenler kıyasıya yarıştı!

Ziyaretçilerin kimi yöresel ürünlerin yaygınlaşması ve doğal üretim yapanların çoğalması gerektiğini ifade ederken, kimi de bu tür fuarların her zaman yapılması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, yöresel lezzetlere karşı özlem giderdiklerini ve böyle organizasyonlara halkın ihtiyaç duyduğunu birlik beraberlik olduğunu dile getirdi.

‘Gaziantep Yemek Şenliği’ festivalinde en hızlı kebap yiyenler kıyasıya yarıştı!

BİRBİRİNDEN LEZZETLİ YÖRESEL ÜRÜNLER TEZGALARDA MÜŞTERİLERE SUNULDU

Yöresel ürünlerin tanıtılmasına özen gösterdiklerine dikkat çeken Organizasyon Sorumlusu İbrahim Oğul, “Gaziantep'ten Ankara'ya kültürlerin kardeşliği çerçevesi içerisinde Gaziantep'in kendine has özelliklerini taşıdığı yöresel lezzetleri Ankaralılarla buluşturmak istedik” diye konuştu.
Gaziantep’in mutfağının yanı sıra kültürel değerlerinin simgesi haline gelen hediyeliklerin de stantlarda yerini aldığı etkinlikte her yaştan katılımcıya hitap eden pek çok yarışma da yapıldı. Ankara halkı yoğun ilgi gösterirken esnaflar da bu ilgiden fazlasıyla memnun kaldıklarını ürünlere ve festivale verdikleri değerden fazlasıyla memnun olduklarını dile getirdi.

‘Gaziantep Yemek Şenliği’ festivalinde en hızlı kebap yiyenler kıyasıya yarıştı!

Ankaralıları ücretsiz olarak karşılayan yemek şöleninde ayrıca ‘En hızlı kebap yeme yarışması’ da düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen “En hızlı Kebap yeme” yarışmasında katılımcılar kıyasıya yarıştı baba oğul bile birbirine rakip oldu. Birinci olan Ahmet Köseoğlu, 2 dürümü bitirip yarışmayı kazanmasına rağmen yanındaki yarışmacının yiyemediği diğer dürümü yiyerek yarışmaya devam etti. 3 dürüm yiyerek 1kilo baklava ödülün sahibi oldu. Öte yandan başka “En hızlı çiğköfte yeme” yarışmasında 2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 kişi yarıştı. Kübra Nur Kandemir yarışmanın kazananı olarak bir kilo salça kazandı.
Ankaralı vatandaşlara kendi memleketlerinde Gaziantep kültürünü deneyimleme ve lezzetlerini tatma fırsatı bulacağı Gaziantep Yemek Şenliği 31 Aralık’a kadar devam edecek.

Son dakika.. Malatya'da yeni deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladıSon dakika.. Malatya'da yeni deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı

Vatandaş dikkat! 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla kimlik, pasaport, ehliyet ve daha nice kağıtlara zam gelecek: İşte yeni fiyatlar…Vatandaş dikkat! 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla kimlik, pasaport, ehliyet ve daha nice kağıtlara zam gelecek: İşte yeni fiyatlar…

Dışarıdan bakınca, fabrika içeriye girince uyuşturucu serası!Dışarıdan bakınca, fabrika içeriye girince uyuşturucu serası!

Meral Akşener'den CHP, İmamoğlu ve Yavaş'a zehir zemberek sözler: ''koltuk meraklısı, fırsatçılar''Meral Akşener'den CHP, İmamoğlu ve Yavaş'a zehir zemberek sözler: ''koltuk meraklısı, fırsatçılar''

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hangi ünlüler hayatını kaybederek 2023 yılında aramızdan ayrıldı? İşte 2023 yılında ölen ünlü isimler...
Hangi ünlüler hayatını kaybederek 2023 yılında aramızdan ayrıldı? İşte 2023 yılında ölen ünlü isimler...
O belediye işçileri bayram ediyor: Asgari ücret açıklamasından yüzde 120 zam aldılar!
O belediye işçileri bayram ediyor: Asgari ücret açıklamasından yüzde 120 zam aldılar!
Şehit babası Mehmet Aslan'dan duygu dolu sözler! ’’Mevla verirken sevindirdi, alırken sevindirdi"
Şehit babası Mehmet Aslan'dan duygu dolu sözler! ’’Mevla verirken sevindirdi, alırken sevindirdi"
Değerli taşlardan oluşan 15 yıllık tesbih koleksiyonunun değeri bir servet etti!
Değerli taşlardan oluşan 15 yıllık tesbih koleksiyonunun değeri bir servet etti!
Son Haberler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı! Toplam rezervleri yükseldi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı! Toplam rezervleri yükseldi!
Ece Ronay’ın ifadesi şok etti: Mail order itirafı
Ece Ronay’ın ifadesi şok etti: Mail order itirafı
MSB, 12 şehidimizin yaşandığı kalleş saldırı olayı ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı: ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir''
MSB, 12 şehidimizin yaşandığı kalleş saldırı olayı ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı: ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir''
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı gören inanamıyor! Instagram’a özel pozlar
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı gören inanamıyor! Instagram’a özel pozlar
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Yılbaşı çiçeği kokina sipariş rekoru kırıyor!
Yılbaşı çiçeği kokina sipariş rekoru kırıyor!
Çok Okunanlar
Meral Akşener'den CHP, İmamoğlu ve Yavaş'a zehir zemberek sözler: ''koltuk meraklısı, fırsatçılar''
Meral Akşener'den CHP, İmamoğlu ve Yavaş'a zehir zemberek sözler: ''koltuk meraklısı, fırsatçılar''
Altında FED etkisi! Altın zirve yaparak tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor, 28 Aralık Perşembe güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Altında FED etkisi! Altın zirve yaparak tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor, 28 Aralık Perşembe güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü, onlarca yaralı var!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü, onlarca yaralı var!
Sakarya’da belediye işçileri ve esnaf karşı karışa geldi! Çıkan kavgada yaralananlar oldu!
Sakarya’da belediye işçileri ve esnaf karşı karışa geldi! Çıkan kavgada yaralananlar oldu!
Bu lezzeti unutmak mümkün değil! ‘Kelle Söğüş’ geleneğini 5. kuşakta!
Bu lezzeti unutmak mümkün değil! ‘Kelle Söğüş’ geleneğini 5. kuşakta!
Aşkları engel tanımadı! Kalbinin sesini dinledi, 13 bin kilometre yol kat etti!
Aşkları engel tanımadı! Kalbinin sesini dinledi, 13 bin kilometre yol kat etti!
Yorumlananlar
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor