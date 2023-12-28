Son dakika.. Malatya'da yeni deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı

Son dakika.. AFAD, Malarya Yeşilyurt'ta 17km derinlikte 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Habertürk canlı yayına bağlanan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şuana kadar olumsuz bir haber gelmediğini söyledi.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN DEVAMI"

deprem uzmanı Prof Dr. Şerif Barış depremin 6 şubat depreminin bir devamının olduğunu depremin bir artçı deprem olduğunu ifade etti. Barış, ayrıca bu artçı depremlerin 2 yıl kadar sürebileceğine dikkat çekti.

detaylar geliyor.