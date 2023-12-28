Son dakika.. Malatya'da yeni deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı

Son dakika.. AFAD, Malarya Yeşilyurt'ta 17km derinlikte 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Son dakika.. Malatya'da yeni deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı

Son dakika.. AFAD, Malarya Yeşilyurt'ta 17km derinlikte 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Habertürk canlı yayına bağlanan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şuana kadar olumsuz bir haber gelmediğini söyledi.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN DEVAMI"

deprem uzmanı Prof Dr. Şerif Barış depremin 6 şubat depreminin bir devamının olduğunu depremin bir artçı deprem olduğunu ifade etti. Barış, ayrıca bu artçı depremlerin 2 yıl kadar sürebileceğine dikkat çekti.

detaylar geliyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MSB, 12 şehidimizin yaşandığı kalleş saldırı olayı ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı: ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir''
MSB, 12 şehidimizin yaşandığı kalleş saldırı olayı ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı: ''Terör örgütünün tüm unsurları hedefimizdir''
X'te terör propagandası yapmıştı! O şahıs için mahkemeden tarihe geçecek karar! Şaşıracaksınız!
X'te terör propagandası yapmıştı! O şahıs için mahkemeden tarihe geçecek karar! Şaşıracaksınız!
10 kişinin hayatını kaybettiği kazada 7 kişi gözaltına alındı!
10 kişinin hayatını kaybettiği kazada 7 kişi gözaltına alındı!
Hakem Halil Umut Meler'i bir yumrukla yere sermişti! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca serbest bırakıldı
Hakem Halil Umut Meler'i bir yumrukla yere sermişti! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca serbest bırakıldı
Son Haberler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı! Toplam rezervleri yükseldi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı! Toplam rezervleri yükseldi!
Ece Ronay’ın ifadesi şok etti: Mail order itirafı
Ece Ronay’ın ifadesi şok etti: Mail order itirafı
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı gören inanamıyor! Instagram’a özel pozlar
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı gören inanamıyor! Instagram’a özel pozlar
Gaziantep'te, yılbaşı öncesi şok denetimde araması olan 82 şahıs yakalandı!
Gaziantep'te, yılbaşı öncesi şok denetimde araması olan 82 şahıs yakalandı!
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Çalışma Bakanı Işıkhan'dan Asgari Ücret sorusuna yanıt!
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Çalışma Bakanı Işıkhan'dan Asgari Ücret sorusuna yanıt!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Gazeteci Ataklı'ya suç duyurusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Gazeteci Ataklı'ya suç duyurusu
Çok Okunanlar
Meral Akşener'den CHP, İmamoğlu ve Yavaş'a zehir zemberek sözler: ''koltuk meraklısı, fırsatçılar''
Meral Akşener'den CHP, İmamoğlu ve Yavaş'a zehir zemberek sözler: ''koltuk meraklısı, fırsatçılar''
Altında FED etkisi! Altın zirve yaparak tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor, 28 Aralık Perşembe güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Altında FED etkisi! Altın zirve yaparak tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor, 28 Aralık Perşembe güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü, onlarca yaralı var!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü, onlarca yaralı var!
Sakarya’da belediye işçileri ve esnaf karşı karışa geldi! Çıkan kavgada yaralananlar oldu!
Sakarya’da belediye işçileri ve esnaf karşı karışa geldi! Çıkan kavgada yaralananlar oldu!
Türkiye'nin konuştuğu şehit babası Mehmet Aslan'dan açıklama: Özgür Özel ve Can Ataklıya öyle bir cevap verdi ki!
Türkiye'nin konuştuğu şehit babası Mehmet Aslan'dan açıklama: Özgür Özel ve Can Ataklıya öyle bir cevap verdi ki!
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayınladı! 510 hakim ve savcının görev yeri değişti!
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayınladı! 510 hakim ve savcının görev yeri değişti!
Yorumlananlar
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor