Vatandaş dikkat! 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla kimlik, pasaport, ehliyet ve daha nice kağıtlara zam gelecek: İşte yeni fiyatlar…

Her ne kadar asgari ücrete zam gelmiş olsa da vatandaş tedirgin. Yeni yılla beraber birçok kaleme zam geleceği haberi, 7’den 70’e herkesi strese soktu. Hatta market-pazar zamlara şimdiden başladı. 1 Ocak 2024 ile zamlı olacak değerli kağıtlar da cep yakacak. İşte detaylar…

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Vatandaş dikkat! 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla kimlik, pasaport, ehliyet ve daha nice kağıtlara zam gelecek: İşte yeni fiyatlar…

Zam zam zam… Vatandaşın şu günlerde en çok duyduğu kelime. Yeni yılın gelmesini hiç istemeyen vatandaş zam korkusuyla yaşıyor. En küçük kalemden en büyüğüne kadar zamların ardı arkası kesilmiyor.

Henüz yeni yıla girmesek de zamlı ürün ve hizmetler yeni yıl başlangıcını yaptı. Şimdi de asıl 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla zam görecek olan hizmetler açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtlara uygulanacak zamları açıkladı.

DEĞERLİ KAĞITLARA ZAM ÜSTÜNE ZAM

28 Aralık Perşembe günü Remi Gazete’de yayımlanan bildiriye göre değerli kağıtlara zam gelecek. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, bilgilendirme paylaştı.

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ÇOK GEÇMEDEN ÇIKARIN!

1 Ocak 2024 tarihine sadece 4 gün kaldı. Resmi kurumlar ise sadece bugün ve yarın açık olacak. Kimlik, pasaport, ehliyet vb. kağıtların çıkışını yapacak olan vatandaşlar için son fırsat. 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren resmi kurumlara giden vatandaş, değerli kağıtları zamlı şekilde çıkaracak.

DEĞERLİ KAĞITLARIN ÜCRETİ

  • Noter kağıtları 87 TL
  • Beyanname 87 TL
  • Protesto, vekaletname, resen senet 174 TL
  • Pasaport 790 TL
  • İkamet izni 565 TL
  • Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 TL
  • Değiştirme nedeniyle kimlik 130 TL
  • Kayıp nedeniyle kimlik 260 TL
  • Aile cüzdanları 705 TL
  • Sürücü belgeleri 990 TL
  • Sürücü çalışma belgeleri 990 TL
  • Motorlu araç tescil belgesi 885 TL
  • İş makinesi tescil belgesi 740 TL
  • Banka çekleri 55 TL
  • Mavi kart 130 TL
  • Yabancı çalışma belgesi 565 TL
  • Çalışma izni muafiyet belgesi 565 TL

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