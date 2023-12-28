Dışarıdan bakınca, fabrika içeriye girince uyuşturucu serası!

Tekirdağ'da jandarma ekipleri dışarıdan tekstil fabrikası gibi görünen binaya düzenlediği baskında iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen birçok kenevir ve esrar ele geçirdi.

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Dışarıdan bakınca, fabrika içeriye girince uyuşturucu serası!

Tekirdağ'da jandarma ekipleri kapalı gibi görünen bir tekstil fabrikasına düzenlendiği operasyonda iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen yüzlerce kenevir ve esrar ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesinde Y.Ö. isimli şahsa ait kapalı gibi görünen tekstil fabrikasına operasyon düzenlendi. Operasyonda fabrikaya giren ekipler, makine ve tekstil malzemeleri ile karşılaştı.

Dışarıdan bakınca, fabrika içeriye girince uyuşturucu serası!

Dışarıdan bakınca, fabrika içeriye girince uyuşturucu serası!

BASKIN YAPILAN FABRİKADA KENEVİR VE ESRAR YETİŞTİRİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Fabrikanın gizli odalarına ulaşan ekipler iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 889 kök kenevir, 4 kilo 550 gram esrar ile birlikte iklimlendirmede kullanılan teçhizat ve malzemeler ele geçirdi. Şüpheli Y.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli Y.Ö. ve tekstil atölyesinde bekçi olarak çalışan Y.K. jandarmadaki işlemlerinden sonra mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.

Dışarıdan bakınca, fabrika içeriye girince uyuşturucu serası!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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