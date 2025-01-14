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Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi: Yoğun bakıma alınan Özdil'in durumu ciddi!

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınan Özdil'in durumu ciddiyetini koruyor...

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi: Yoğun bakıma alınan Özdil'in durumu ciddi!
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Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. Özdil, İstanbul'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi: Yoğun bakıma alınan Özdil'in durumu ciddi!

Gazeteci Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. Özdil'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınan Özdil'in durumu ciddiyetini koruyor...

ÖZDİL' ANJİYO YAPILACAĞI AÇIKLANDI

Bugün yapılan operasyonla kalp damarlarından biri açılan Özdil'e yarın da anjiyo yapılacağı öğrenildi. Yarınki operasyonda iki damarın daha açılacağı bildirildi.

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