Gazeteci Fatih Altaylı hakkında soruşturma! 2 ayrı suçtan ifadeye çağırıldı!

Gazeteci Fatih Altaylı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Altaylı, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 2 ayrı suçtan savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

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Gazeteci Fatih Altaylı hakkında soruşturma! 2 ayrı suçtan ifadeye çağırıldı!

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın, 'şüpheli' sıfatıyla 2 ayrı suçtan savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenildi.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında soruşturma! 2 ayrı suçtan ifadeye çağırıldı!

Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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