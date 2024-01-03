Gazeteci Fatih Altaylı hakkında soruşturma! 2 ayrı suçtan ifadeye çağırıldı!

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın, 'şüpheli' sıfatıyla 2 ayrı suçtan savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenildi.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenildi.
Babasının aracını izinsiz alan genç takla atarak ölümden döndü!
2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni yılda uygulanacak rakam!
Donmaya hazır olun! Gerçek kış şimdi başlıyor
TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur ve emeklilerin, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranları belli oldu
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)