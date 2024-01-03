TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur ve emeklilerin, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 aralık ayı enflasyon aylık bazda yüzde 2.93 ve yıllık bazda 64.77 olarak açıklamasının ardından çok merakla beklenen memur ve emekli zam oranları da belli oldu.

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TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur ve emeklilerin, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranları belli oldu

Enflasyonda 2023 tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.

Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37,57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

Enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı 10 bin 317 liraya yükseldi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Buna göre en düşük memur maaşı 32.960 lira oldu.​

Milyonlar bu rakamın açıklanmasını bekliyordu! TÜİK 2023 Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladıMilyonlar bu rakamın açıklanmasını bekliyordu! TÜİK 2023 Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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