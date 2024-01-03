Donmaya hazır olun, Uzmanlar uyardı! Gerçek kış şimdi başlıyor

Meteoroloji uzmanları 2024 yılına Soğuk ve kar yağışı etkili olacağını açıklayarak Kar yağışı ve Sibirya soğukları etkisini göstereceğini belirterek gerçek kışın şimdi başlayacağını bekleyerek uyarılarda bulundular.

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Donmaya hazır olun, Uzmanlar uyardı! Gerçek kış şimdi başlıyor

2024'te kutup soğukları ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Ocak ayının ikinci haftasından itibaren önemli ölçüde düşmesi bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi esir alacak gibi görünüyor.

Hava durumuyla ilgili son dakika tahminlerini güncelleyen Meteoroloji, yeni yılla birlikte Ocak ayının ortasına kadar çok sert bir "kutup soğuğu" bekleniyor. Ocak ayının gelmesiyle birlikte ülkenin birçok bölgesinde yoğun sağanak yağışlar meydana geldi. Bununla birlikte, özellikle Marmara Bölgesi'nde ikamet edenler için en önemli soru, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" oldu.

İstanbul’a Kar Geliyor

Meteoroloji Uzmanı Özdemir, "Ocak ayının 10'undan 14'üne kadar, yani 10-14 Ocak arası İstanbul'a kar yağması çok olası" diyor. Ayın 10'undan itibaren akşam saatlerinde Trakya'dan giriş yapacak. Daha sonra Marmara Bölgesi'ne yayılacak" dedi.

Özdemir, Ocak ayının ortasından sonra yoğun kar yağışı beklentilerini dile getirdi ve "Ocak ayının ikinci yarısından itibaren yeni bir soğuk hava geliyor. Güzel bir kar alma olasılığı yüksektir, dedi.

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