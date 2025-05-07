'Galatasaray'lı eski milli futbolcu Ümit Karan tutuklandı' iddiası doğru mu? Ümit Karan'ın suçu ne? Ümit Karan kimdir ve kaç yaşında? İşte önemli detaylar...

'Galatasaray'lı eski milli futbolcu Ümit Karan tutuklandı' iddiası doğru mu? Ümit Karan kimdir ve kaç yaşında?

Türk futbolunun önemli isimlerinden Ümit Karan, yaşadığı bir olay sonrası yargılanmış, davada tutuklama kararı çıkmıştı. 'Karan’ın cezası onandı ve tutklanarak cezaevine gönderildi' iddiası doğru olmadığı ortaya çıktı. Peki Karan'ın suçu ne, kaç yıl ceza aldı? Ümit Karan kimdir ve kaç yaşında?

Türk futbol tarihinde yıllarca başarıyla adından söz ettiren Ümit Karan, özel hayatıyla da defalarca kez gündeme geldi. Karan’ın yaşadığı son olaylardan birinde ise hapis kararı çıktı. Peki Ümit Karan neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı ve Ümit Karan’ın suçu neydi?

Hem dijital hem de zaman zaman televizyon programlarında futbol yorumculuğu yapan Ümit Karan, vatandaşların yakından tanıdığı bir isim. Peki Ümit Karan kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynadı?

ÜMİT KARAN TUTUKLANDI MI, SUÇU NEDİR?

Eski Galatasaray ve milli takım futbolcusu Ümit Karan, “Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılanıyordu. Bu davada karar çıkarken, Ümit Karan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Karan, ' Tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi' iddialarına karşı kameralara açıklamada bulunarak: ''Tutuklu değilim, saçma sapan haberler yapmayalım lütfen'' dedi.

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ÜMİT KARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1 Ekim 1976’da Berlin’de doğan Ümit Karan, futbol kariyerine Almanya’da Hertha Zehlendorf takımında başladı. Ardından Türkiyemspor Berlin forması giydi.

Başarılı performansıyla dikkat çeken Karan, Türkiye'ye transfer olarak Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne katıldı.

ÜMİT KARAN TUTUKLANDI MI, NEDEN TUTUKLANDI?

Ümit Karan kaç yıl hapis yatacak mı? Hangi cezaevine gönderildi?

'Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi' Bu flaş iddila sonrası ayrıntılar öğrenilmeye başlandı ve "Ümit Karan neden tutuklandı?", "Ümit Karan kaç yıl yatacak?" soruları sıklaştı.

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Ümit Karan'dan adliye çıkışı önemli bir açıklama geldi:

''Tutuklu değilim, saçma sapan haberler yapmayalım lütfen''

Son olarak futbol yorumculuğu yapan Karan'ın neden tutuklandığı merak edilmeye başlandı ve bazı sorulara cevap aranmaya başlandı.

Eski futbolcu Ümit Karan hakkında "sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılandığı davada verilen beraat kararı, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozulmuş ve Karan'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Kararın ardından Ümit Karan, bugün Bakırköy Adliyesi’ne gitti.

Adliye'den çıkan Karan önemli bir açıklamada bulunarak, hakkındaki 'tutuklandı' iddiasını çürüttü...

''Tutuklu değilim, saçma sapan haberler yapmayalım lütfen''

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