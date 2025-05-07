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Bahçeli, 99 gün sonra TBMM'de: Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafına dokunup rahmet diledi

MHP lideri Devlet Bahçeli, 99 gün sonra Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlenen taziye programına katıldı...

Bahçeli, 99 gün sonra TBMM'de: Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafına dokunup rahmet diledi
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MHP lideri Devlet Bahçeli, 99 gün sonra Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlenen taziye programına katıldı...

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlediği taziye programına katıldı. Bahçeli ziyaret sırasında Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını eliyle severken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti etmesi ve aynı gün MHP Genel Merkezi'ne gitmesi dışında uzun süredir herhangi bir etkinliğe katılmayarak çalışmalarına evinde devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun bir aradan sonra ilk kez bugün TBMM'ye geldi.

Bahçeli, 99 gün sonra TBMM'de: Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafına dokunup rahmet diledi

BAKIRHAN VE BULDAN İLE SOHBET ETTİ

Bahçeli, geçtiğimiz cumartesi günü yaşamını yitiren DEM Parti milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için Meclis'teki anmasını ziyaret etti. Bahçeli, Önder'in ağabeyi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Partili Pervin Buldan ile sohbet etti.

Öte yandan MHP lideri Bahçeli, TBMM'de düzenlenen anma töreni sırasında Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını eliyle sevdi. Bahçeli'nin bu hareketi kameralara saniye saniye yansıdı.

MECLİS ÇALIŞMALARINA KATILACAK

99 gün sonra Meclis'teki makam odasında partilileriyle sohbet edecek olan Bahçeli'nin sağlık durumunun da giderek iyileştiği ve doktorlarının izin vermesiyle zaman zaman Meclis çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

28 OCAK'TA GRUP TOPLANTISINA KATILMIŞTI

Bahçeli, TBMM'de en son 28 Ocak salı günü Meclis'te partisinin grup toplantısına katılmıştı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Bahçeli bugün de Meclis mesaisine başladı.

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