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Marmara peş peşe yine sallandı: AFAD'dan açıklama geldi...

Son dakika! Marmara peş peşe yine sallandı: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; bu sabah Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Saat 12:22'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Marmara peş peşe yine sallandı: AFAD'dan açıklama geldi...
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Marmara peş peşe yine sallandı: AFAD'dan açıklama geldi...

Son dakika! Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; bu sabah Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Saat 12:22'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Deprem, saat 08:07'de Marmara Denizi'nde meydana geldi.

Depremin derinliği, Kandilli Rasathanesi tarafından 12.4 kilometre olarak ölçüldü.

Marmara peş peşe yine sallandı: AFAD'dan açıklama geldi...

3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA!

Marmara Denizi'nde saat 12:22'de bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; 3.1 olarak belirlendi.

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Depremin derinliği 11.0 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

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