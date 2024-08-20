Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu: Barış Alper gıda zehirlenmesi sonucu kadro dışı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacağı ilk maçın kamp kadrosu belli olurken, gıda zehirlenmesi yaşadığı için kadroya alınmayan Barış Alper Yılmaz'ın durumu yarın netleşecek.

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Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu: Barış Alper gıda zehirlenmesi sonucu kadro dışı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacağı ilk maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yanı sıra cezalı Kaan Ayhan ve gıda zehirlenmesi geçiren Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu: Barış Alper gıda zehirlenmesi sonucu kadro dışı!

Barış Alper ile ilgili kulüpten, "Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek." açıklaması yapıldı.

Transfer görüşmeleri yaptığı için Trendyol Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında forma giymek istemeyen Wilfried Zaha ile üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği için Konyaspor mücadelesinde son anda kadrodan çıkarılan Derrick Köhn, İsviçre'ye götürüldü.

Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu: Barış Alper gıda zehirlenmesi sonucu kadro dışı!

Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.

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KAYNAK: AA

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