KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, KYK yurt ücretleri ne kadar? GSB KYK yurt başvuru ekranı

2024-2025 yılları için KYK yurt başvuruları büyük bir heyecanla bekleniyordu. YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte üniversiteye kayıt yaptırmayı bekleyen öğrenciler, 20 Ağustos itibarıyla KYK yurt başvurularını yapmaya başladı. Üniversitelerine yakın KYK yurtlarında kalabilmek için öğrenciler e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. KYK'ya nasıl başvurulur ve yurt ücretleri ne kadar?

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KYK Yurt Başvuruları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 akademik yılı için GSB yurt başvurularının başladığını açıkladı.

2024-2025 KYK Yurt Ücreti

Başvuru yapacak öğrenciler, 2024-2025 yılı için KYK yurt ücretlerini tartışmaya başladı.

KYK'nın mevcut yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Daha önce, yurt ücretleri tip 1 için aylık 345 TL, tip 2 için 405 TL, tip 3 için 480 TL, tip 5 için 510 TL ve tip 6 için 570 TL idi.

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilir. Tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapıldığından, e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, kimlikleri ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi veya e-imza, mobil imza, TC kimlik kartı gibi e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olmalıdır.