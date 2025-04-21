Galatasaray'ın yıldız ismi apar topar MR'a girdi: MR sonucu çıktı mı? Başarılı oyuncu, sahalardan uzak mı kalacak?
Galatasaray'ın yıldız ismi apar topar MR'a girdi! Sarı-kırmızılılarda ayrıca Morata'nın vakit kaybetmeden MR'a da girdiği öğrenildi. İspanyol golcünün sahalardan uzak kalıp kalmayacağı MR sonucuna göre belli olacak.
Galatasaray'ın yıldız ismi apar topar MR'a girdi: MR sonucu çıktı mı? Başarılı oyuncu, sahalardan uzak mı kalacak?
Son dakika haberi: Galatasaray, antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amaçlı Konya'ya götürülmediğini açıkladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmesinde karşılaşacağı Tümosan Konyaspor maçı öncesinde sağlık raporu yayınladı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyeceği belirtildi.
Sarı-kırmızılılarda ayrıca Morata'nın vakit kaybetmeden MR'a da girdiği öğrenildi. İspanyol golcünün sahalardan uzak kalıp kalmayacağı MR sonucuna göre belli olacak.
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