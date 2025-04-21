Galatasaray'ın yıldız ismi apar topar MR'a girdi: MR sonucu çıktı mı? Başarılı oyuncu, sahalardan uzak mı kalacak? Galatasaray'ın yıldız ismi apar topar MR'a girdi! Sarı-kırmızılılarda ayrıca Morata'nın vakit kaybetmeden MR'a da girdiği öğrenildi. İspanyol golcünün sahalardan uzak kalıp kalmayacağı MR sonucuna göre belli olacak.