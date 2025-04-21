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Galatasaray'ın yıldız ismi apar topar MR'a girdi: MR sonucu çıktı mı? Başarılı oyuncu, sahalardan uzak mı kalacak?

Galatasaray'ın yıldız ismi apar topar MR'a girdi! Sarı-kırmızılılarda ayrıca Morata'nın vakit kaybetmeden MR'a da girdiği öğrenildi. İspanyol golcünün sahalardan uzak kalıp kalmayacağı MR sonucuna göre belli olacak.

Galatasaray'ın yıldız ismi apar topar MR'a girdi: MR sonucu çıktı mı? Başarılı oyuncu, sahalardan uzak mı kalacak?
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Galatasaray'ın yıldız ismi apar topar MR'a girdi: MR sonucu çıktı mı? Başarılı oyuncu, sahalardan uzak mı kalacak?

Son dakika haberi: Galatasaray, antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amaçlı Konya'ya götürülmediğini açıkladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmesinde karşılaşacağı Tümosan Konyaspor maçı öncesinde sağlık raporu yayınladı.

Galatasaray'ın yıldız ismi apar topar MR'a girdi: MR sonucu çıktı mı? Başarılı oyuncu, sahalardan uzak mı kalacak?

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Morata'nın vakit kaybetmeden MR'a da girdiği öğrenildi. İspanyol golcünün sahalardan uzak kalıp kalmayacağı MR sonucuna göre belli olacak.

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