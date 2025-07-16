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Galatasaray'da transfer krizi: Osimhen kararsızlığı yönetimi ikiye böldü!

Galatasaray'da transfer krizi! Victor Osimhen'in transferinin sonuçlanmaması yönetimde sorun yarattı: Yönetim ikiye bölündü. İşte dikkat çeken detaylar...

Galatasaray'da transfer krizi: Osimhen kararsızlığı yönetimi ikiye böldü!
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Galatasaray'da transfer krizi! Victor Osimhen'in transferinin sonuçlanmaması yönetimde sorun yarattı: Yönetim ikiye bölündü. İşte dikkat çeken detaylar...

Galatasaray'da Victor Osimhen'in transferinin sonuçlanmaması yönetimde problem yarattı. Yönetimden bir takım isimlerin Osimhen transferini olumlu sonuçlandırmayı isterken, bazı isimlerinde Osimhen transferi nedeniyle diğer isimlerde geç kalındığını ve diğer isimlere odaklanılması gerektiğini savundu.
Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen transferini oyuncu ile anlaşma sağlasa da Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in istekleri doğrultusunda sonuçlandıramadı.

Galatasaray'da transfer krizi: Osimhen kararsızlığı Yönetimi ikiye böldü!

YÖNETİMDE FİKİR AYRILIĞI

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da Osimhen transferin,n bu kadar uzaması nedeniyle Sarı-kırmızılı yönetimde fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı.

"TARAFTAR TEPKİSİ OLUR"

Yöneticilerden bir kısmının Osimhen transferini bitirmek istediği ve "Osimhen'in transferi için çok uğraştık. Bu saatten sonra vazgeçersek taraftarın tepkisiyle karşılaşırız." dediği belirtildi.

"TRANSFERDE GEÇ KALIYORUZ"

Yönetimden bazı isimlerinde "Osimhen için limitlerimizi zorladık. Osimhen için diğer transfer hamlelerimizde geç kalıyoruz. Masadan kalkalım ve diğer transferlere odaklanalım." sözlerini sarf ettiği ifade edildi.

SON KARAR BAŞKANIN

Yönetimde yaşanan fikir ayrılıkları sonrası gözler başkan Dursun Özbek'e çevrildi. Golcü oyuncunun transferi konusunda son kararı Dursun Özbek verecek.

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