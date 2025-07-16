Kütahya'da dehşet: Şizofreni hastası, yan odadaki yatalak hastanın gözlerini oydu!

"BİR GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİLER"
Kamera kayıtlarını izlemek istediklerini ancak yetkililerin izin vermediğini belirten Girgin, bakım merkezinin yönetiminden hiçbir destek ya da özür alamadıklarını da kaydetti. Girgin, "Olaydan sonra hala bir muhatap yok karşımızda. Biz de dedik 'Devletimize sığınalım, savcılığa şikayette bulunalım' Savcının kapısına gittiğimizde bu vakayı işleyen hasta ile kurum müdürleri, yardımcıları, çalışanları vardı, hepsi ifadedeler. Biz 'Hasta yakınıyız, mağduruz, kimseyi muhatap göremedik, devletimize sığındık' dedik. Vasisi teyzem ile yengem odaya girdi. Şikayetimizde bulunduk. Ancak kurum müdürleri, yardımcılarının yaptığı o kadar insanlık dışı ki, bize gelip bir 'Geçmiş olsun, Allah şifa versin, kusura bakmayın' bile demediler. Bizim yanımızda kahkaha atıp, gülüyorlar. Bizim de devletimizden isteğimiz, soruşturmanın genişletilip, suçlu kişilerin tutuklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.