Kütahya'da dehşet: Şizofreni hastası, yan odadaki yatalak hastanın gözlerini oydu!

"BİZ ÜÇÜNCÜ VAKASIYIZ"

Girgin sözlerinin devamında, "Şu an hiçbir şey teyzemin iki gözünü geri getirmeyecek ama bir nebze olsun içimiz soğur. Bundan sonraki insanlara faydamız olur. Çünkü bu kişinin ilk vakası değilmiş. Biz üçüncüsü vakasıyız. Sağdan soldan duyduklarımızla, tam emin değiliz ama Adana'da kaldığı bir merkezde de arkadaşının gözünü çıkarmış" diye konuştu.

Hüseyin Girgin, teyzesi S.Ç.'nin gözlerinden, beyninden iki kez ameliyat geçirdiğini ve gözlerinin görme yetisini tamamen kaybettiğini de sözlerine ekledi.