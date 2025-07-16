İmamoğlu cumhurbaşkanı olunca yerine bakın hangi ismi geçirecekmiş: CHP'li o, itirafçı tek tek anlattı...

İBB soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren Adem Soytekin, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olmak istediğini ve İBB Başkanı olarak yerine geçireceği ismi bile belirlediğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı yolsuzluk ve terör soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yöneltilirken, soruşturmayla ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

İBB soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren ve konutu terk etmeme tedbiriyle adli kontrol şartıyla tahliye edilen iş insanı Adem Soytekin, 17-26 Haziran ile 2 Temmuz'da savcılığa ek ifade verdi. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Soytekin, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni itiraflarda bulundu.

YERİNE MURAT ÇALIK'I GEÇİRECEKTİ

Tutuklu bulunan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her türlü senaryoya karşı planlarını yaptığını söyleyen Soytekin, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı hayallerini bir kez daha gözler önüne serdi. Soytekin, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olmak istediğini belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevine getirilecek ismi bile belirlediğini söyledi.

Haberin Devamı

Soytekin, “(Eski İBB Başkanı) İmamoğlu cumhurbaşkanı olduktan sonra İBB Başkanlığı’na Mehmet Murat Çalık’ın geçmesini istiyordu” dedi.

ÇALIŞMALAR İÇİN 5 DAİRE ALINDI VE BİRLEŞTİRİLDİ

Başkanlık çalışmaları için satın almaların bile gerçekleştirildiğini söyleyen Adem Soytekin,"Bunun için benim yapmış olduğum Topkapı Projesi'nde, 5'inci katta Çalık'ın kullanması amacıyla 5 tane daireyi birleştirerek, merkezi lokasyonda ofis yapmak için satın aldılar.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7

Asal araştırma son seçim anket sonucunu açıkladı! Hangi parti birinci? AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti...

Kütahya'da dehşet: Şizofreni hastası, yan odadaki yatalak hastanın gözlerini oydu!

Son dakika: İmamoğlu, Akın Gürlek davasında karar çıktı: İmamoğlu'nun cezası belli oldu!