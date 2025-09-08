Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok, Facebook çöktü mü? Ne zaman düzelecek? Erişim sorunu araştırılıyor

Sosyal medya kullanıcıları, "Instagram ve YouTube çöktü mü?" sorusunu araştırıyor. 8 Eylül 2025’te Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok ve Facebook gibi milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformlarında erişim sorunları yaşanıyor. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamaları yakından takip ediliyor.

