İstanbul İl Binası önünde hareketli dakikalar: Gürsel Tekin'in yüzüne su şişesi fırlatıldı!

İstanbul İl Binası önünde hareketli dakikalar: Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl binası önüne geldi!

Polis ve CHP'liler arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken Gürsel Tekin, CHP İl binası önüne geldi. Basına açıklama yaptığı sırada Gürsel Tekin'in yüzüne sert bir cisim fırlatıldı!

"İSTERSE KURŞUN ATSINLAR"

Bina önünde açıklamalarda bulunan Tekin, "Her türlü sorularınıza cevap verilecektir. Biz son derece rahatız. Su iyidir berekettir. Neden şemsiyeyle korunacağım. Hiç sorun değil, isterse kurşun atsınlar. Biz babamızın evinde hiçbir şeyle korunmayız" ifadelerini kullandı.

"BİZ RAHATIZ İL BAŞKANLIĞI BABA OCAĞIMIZ"

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ekiplerinin dün gece aldığı güvenlik önlemleri sürüyor. Polis ve CHP'liler arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken Gürsel Tekin, CHP İl binası önüne geldi.

CHP İstanbul İl binası önüne gelen, Gürsel Tekin'in yüzüne su şişesi fırlatıldı!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere atanan Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, dün yaptığı açıklamada bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini söyledi.

Bu açıklama üzerine polis ekipleri gece saatlerinde Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında güvenlik önlemi aldı. Parti binasına giden çok sayıda CHP'li de, geceyi partide geçirdi. Bina önünde partililerin bekleyişi ve polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

GÜRSEL TEKİN CHP İL BİNASI ÖNÜNDE

Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önüne geldi.CHP İstanbul İl binası önüne gelen, Gürsel Tekin'in yüzüne sert bir cisim fırlatıldı!

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

İl binası önünde açıklamada bulunan Gürsel Tekin şunları söyledi:

''Burası bizim baba ocağımız. İl başkanlığına tabi ki gireceğim. Biz arkadaşlarımızla temas içindeyiz, bir an evvel sıkıntıları sona erdireceğiz.

Benim buradaki görevim provakatörlere gelmek değil. Bizim çok önemli çalışmalarımız olacak. Elbette bizim de ileride söyleyecek şeylerimiz olacak.

Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Biz CHP'nin birliğini muhafaza etmek için çaba sarf edeceğiz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile oturup, ortada ne sorun varsa çözüme kavuştururuz.

Sayın Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun özel kalemine görüşmek için not bıraktım. Kılıçdaroğlu tarafından dönüş oldu, Özel tarafından olmadı. Bu bağıranlardan bir tanesi CHP'li değil.

Baba ocağına giderken sakin olalım anlayışı noktasında devam ediyoruz.

Hiç sorun değil, isterse kurşun atsınlar, biz kararlıyız geri adım atmayacağız.''

