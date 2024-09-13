Galatasaray'da istifa depremi! Cenk Ergün görevden ayrıldı

Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün görevinden ayrıldı. Cenk Ergün, kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa ettiğini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e bildirdi.

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"İçinde bulunduğumuz durumun kulübüme zarar vermemesi ve adımın itibarsızlaştırılmaması için sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde kapsamlı bir açıklama yapacağımı belirterek kamuoyunu bilgilendiriyorum." ifadelerini kullandı.