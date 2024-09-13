Yağmurlu günlere hazır olun! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor.

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Yarın ülke genelinde az bulutlu olmasına rağmen, Kıyı Ege, Marmara'nın güneybatısı ve Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğusu yağışlı olacak. Aynı gün Marmara'nın batısı ve kuzey Ege bölgelerinde güneyli yönlerden orta kuvvet rüzgarı bekleniyor.

Pazar günü, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ege kıyıları ve iç kesimleri, Burdur, Isparta, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor. Ülke genelinde parçalı iç kesimler çok bulutlu olacaktır.



Pazar gününden itibaren, kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalarak ülke çapında mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.