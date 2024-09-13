Akaryakıta zam var mı? 13 Eylül akaryakıt fiyatları

13 Eylül 2024 tarihi itibarıyla benzin, LPG ve motorin litre fiyatları, döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki son değişiklikler nedeniyle nasıl etkilenecek? Ankara, İzmir ve İstanbul için benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

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Akaryakıta zam var mı? 13 Eylül akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, artan vergi düzenlemeleri, döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent petrolün varil fiyatından etkileniyor. Akaryakıt fiyatları ne kadar arttı? 13 Eylül 2024 Cuma gününe ait güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları aşağıda yer alıyor.

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13 Eylül akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.55 TL

Motorin litre fiyatı: 41.74 TL

LPG litre fiyatı: 26.59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.43 TL

Motorin litre fiyatı: 41.67 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.590 TL

Motorin litre fiyatı: 42.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.50 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.35 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 26.55 TL

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