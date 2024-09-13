Akaryakıta zam var mı? 13 Eylül akaryakıt fiyatları 13 Eylül 2024 tarihi itibarıyla benzin, LPG ve motorin litre fiyatları, döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki son değişiklikler nedeniyle nasıl etkilenecek? Ankara, İzmir ve İstanbul için benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?