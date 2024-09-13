Akaryakıta zam var mı? 13 Eylül akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, artan vergi düzenlemeleri, döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent petrolün varil fiyatından etkileniyor. Akaryakıt fiyatları ne kadar arttı? 13 Eylül 2024 Cuma gününe ait güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları aşağıda yer alıyor.
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13 Eylül akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.55 TL
Motorin litre fiyatı: 41.74 TL
LPG litre fiyatı: 26.59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.43 TL
Motorin litre fiyatı: 41.67 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 41.590 TL
Motorin litre fiyatı: 42.19 TL
LPG litre fiyatı: 26.50 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.35 TL
Motorin litre fiyatı: 42.71 TL
LPG litre fiyatı: 26.55 TL